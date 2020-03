Coronavirus, mappa contagio: +3,5% di ricoveri in terapia intensiva, dimessi e guariti su del 10,7%

Dopo quattro giorni di calo, risale la curva dei contagi per coronavirus in Italia. Oggi sono 4.492 in più mentre ieri l'aumento era stato di 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957. Il numero delle vittime è oggi di 662, con un calo rispetto a ieri quando erano state 683, mentre martedì l'aumento era stato di 743.

Queste le percentuali: gli attualmente positivi sono cresciuti del 7,8%, i dimessi e i guariti del 10,7&, i morti dell'8,8% e i casi totali dell'8,3%.

Lombardia

Ricoverati con sintomi 10681

terapia intensiva 1263

isolamento domiciliare 10245

Totale attualmente positivi 22189;

dimessi 7839

deceduti 4861

casi totali 34.889

tamponi 87.713

Emilia Romagna

Ricoverati con sintomi 3354

terapia intensiva 301

​isolamento domiciliare 5195

​Totale attualmente positivi 8850

​dimessi 792

​deceduti 1174

​casi totali 10.816

​tamponi 42.395

Veneto

Ricoverati con sintomi 1447

terapia intensiva 326

​isolamento domiciliare 4367

​Totale attualmente positivi 6140

​dimessi 508

​deceduti 287

​casi totali 6.935

​tamponi 79.759



Ricoverati con sintomi 2633terapia intensiva 408​isolamento domiciliare 2909​Totale attualmente positivi 5950​dimessi 135​deceduti 449​casi totali 6.534​tamponi 18.054

Marche

Ricoverati con sintomi 977

terapia intensiva 166

​isolamento domiciliare 1652

​Totale attualmente positivi 2795

​dimessi 9

​deceduti 310

​casi totali 3.114

​tamponi 8.623

Toscana

Ricoverati con sintomi 1037

terapia intensiva 259

​isolamento domiciliare 1677

​Totale attualmente positivi 2973

​dimessi 95

​deceduti 158

​casi totali 3.226

​tamponi 20.952

Liguria

Ricoverati con sintomi 998

terapia intensiva 154

​isolamento domiciliare 875

​Totale attualmente positivi 2027

​dimessi 260

​deceduti 280

​casi totali 2.567

​tamponi 7.304

Lazio

Ricoverati con sintomi 878

terapia intensiva 113

​isolamento domiciliare 844

​Totale attualmente positivi 1835

​dimessi 155

​deceduti 106

​casi totali 2.096

​tamponi 22.771

Campania

Ricoverati con sintomi 448

terapia intensiva 114

​isolamento domiciliare 607

​Totale attualmente positivi 1169

​dimessi 58

​deceduti 83

​casi totali 1.310

​tamponi 8.346

Trento

Ricoverati con sintomi 300

terapia intensiva 66

​isolamento domiciliare 728

​Totale attualmente positivi 1094

​dimessi 117

​deceduti 86

​casi totali 1.297

​tamponi 4.600

Puglia

Ricoverati con sintomi 480

terapia intensiva 76

​isolamento domiciliare 539

​Totale attualmente positivi 1095

​dimessi 22

​deceduti 65

​casi totali 1.182

​tamponi 9.191

Friuli V.G.

Ricoverati con sintomi 212

terapia intensiva 54

​isolamento domiciliare 688

​Totale attualmente positivi 954

​dimessi 197

​deceduti 72

​casi totali 1.223

​tamponi 10.721

Sicilia

Ricoverati con sintomi 346

terapia intensiva 68

​isolamento domiciliare 681

​Totale attualmente positivi 1095

​dimessi 36

​deceduti 33

​casi totali 1.164

​tamponi 9.658

Abruzzo

Ricoverati con sintomi 280

terapia intensiva 64

​isolamento domiciliare 516

​Totale attualmente positivi 860

​dimessi 23

​deceduti 63

​casi totali 946

​tamponi 5.488

Bolzano

Ricoverati con sintomi 223

terapia intensiva 43

​isolamento domiciliare 525

​Totale attualmente positivi 791

​dimessi 67

​deceduti 48

​casi totali 906

​tamponi 7.744

Umbria

Ricoverati con sintomi 144

terapia intensiva 46

​isolamento domiciliare 580

​Totale attualmente positivi 770

​dimessi 12

​deceduti 20

​casi totali 802

​tamponi 5.428

Valle d'Aosta

Ricoverati con sintomi 73

terapia intensiva 24

​isolamento domiciliare 281

​Totale attualmente positivi 378

​dimessi 2

​deceduti 28

​casi totali 408

​tamponi 1.203

Sardegna

Ricoverati con sintomi 92

terapia intensiva 20

​isolamento domiciliare 350

​Totale attualmente positivi 462

​dimessi 13

​deceduti 19

​casi totali 494

​tamponi 3.461

Calabria

Ricoverati con sintomi 101

terapia intensiva 23

​isolamento domiciliare 248

​Totale attualmente positivi 372

​dimessi 7

​deceduti 14

​casi totali 393

​tamponi 5.933

Basilicata

Ricoverati con sintomi 22

terapia intensiva 16

​isolamento domiciliare 95

​Totale attualmente positivi 133

​dimessi 0

​deceduti 1

​casi totali

​tamponi 34 1.046

Molise

Ricoverati con sintomi 27

terapia intensiva 8

​isolamento domiciliare 46

​Totale attualmente positivi 81

​dimessi 14

​deceduti 8

​casi totali 103

​tamponi 670

Ultimo aggiornamento: 18:58

