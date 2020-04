Coronavirus, l'infettivologo Galli alla D'Urso: «Andremo al mare? Scordatevi che il virus sparisca nei prossimi due mesi»

Barbara D'Urso, l'infettivologo Galli: «Andremo al mare? Scordatevi che il virus sparisca nei prossimi due mesi». Oggi, Massimo Galli, l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, è stato ospite in collegamento di Pomeriggio 5 e ha spiegato «che estate sarà».

Barbara D'Urso ha chiesto all'esperto se in estate si potrà andare al mare, lui ha risposto così: «Se facciamo le cose fatte bene tra aprile e maggio, a maggio potremo riaprire a scaglioni attività fondamentali, produttive e sociali. Ma scordatevi che nei prossimi due mesi l'infezione sparisca».

E pe quanto riguarda luglio e agosto? «Per molti - continua Galli - sarà fondamentale ritrovare il posto di lavoro e non andare in vacanza ad agosto. Anche perché se riapriamo a fine maggio, che ripartenza è chiudere ad agosto? In ogni caso, per chi vorrà andare al mare, mi auguro che ad agosto si possa andare senza mascherina».

Ultimo aggiornamento: 19:33

