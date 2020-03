Coronavirus, morti altri tre medici: il totale è arrivato già a 44

Continua ad allungarsi la lista dei decessi tra i camici bianchi per l'epidemia di Covid-19, aggiornata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo): è deceduto a Bergamo il dottor Giulio Calvi. Il totale dei medici che hanno ad oggi perso la vita per contagio da nuovo coronavirus arriva dunque a 46. Oggi sono morti anche il dottor Dino Pesce di Genova e la dottoressa Anna Maria Focarete, consigliere provinciale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) di Lecco, il dottor Benedetto Comotti, ematologo di Bergamo, e Marcello Ugolini, pneumologo e consigliere dell'Ordine dei medici di Pesaro-Urbino.

Intanto, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, parla della task force dei medici: «I problemi di tutta la Lombardia, di Piacenza e di ogni area di crisi acuta in cui ci sono ospedali in difficoltà sono problemi di tutti noi e non dei singoli territori. Contrastare l'emergenza negli ospedali più critici è priorità nazionale: sono appena arrivati i medici russi che il governo ha reclutato, il sistema Cross della Protezione civile ha permesso 60 trasferimenti di pazienti lombardi in altre regioni. Oggi parte anche il lavoro della task force di medici voluta dal governo, abbiamo accompagnato i primi 21 medici, 7 dei quali già trasferiti a Piacenza e giorno per giorno partiranno i volontari fino al completamento del contingente di 300. I medici in parallelo saranno affiancati dai 500 infermieri che stiamo arruolando proprio in queste ore con lo stesso metodo come task force protezione civile nazionale. A Bergamo con il Commissario Arcuri abbiamo raccolto ulteriori richieste del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del vice presidente della regione Lombardia, Fabrizio Sala, dei deputati del territorio, Maurizio Martina, Elena Carnevali. Il governo è quotidianamente al fianco della Lombardia per aiutarla a superare ogni criticità».



