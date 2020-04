Coronavirus, il medico Manuel muore a 75 anni. Il figlio: «Lo ha contratto visitando gli anziani di una casa di riposo»

Ultimo aggiornamento: 23:12

Manuel Efrain Perez - 75enne bolognese di origine peruviana - non ce l'ha fatta. Si è spento all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo aver lottato contro il Covid-19.Come riporta Il Resto del Carlino,Anche in piena emergenza coronavirus, ha continuato a operare insieme ai volontari di Fratres Mutinae, l'associazione di Modena che presiedeva.- spiega il figlio Cristian Manuel Perez, anche lui medico -». Come riporta Il Resto del Carlino,. I primi sintomi qualche settimana fa e poi l'aggravarsi delle condizioni e il ricovero in terapia intensiva.Nonostante fosse uno sportivo - amava il nuoto pinnato che coltivava a livello agonistico nella squadra senior della Guardia di Finanza di Modena - Manuel non è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid-19. «– scrivono i volontari de La Sorgente -.».