Coronavirus, il medico del Trivulzio che denunciò la mancanza di dpi ricoverato per una polmonite

Ultimo aggiornamento: 13:40

, il medico delche per primo denunciò la mancanza di dispositivi di protezione individuale all'interno della struttura, è statoin ospedale per una. Si sospetta che il dottor Bergamaschini sia stato contagiato dal coronavirus : il medico è in attesa dei risultati del tampone a cui si era sottoposto due giorni fa, come stabilito dalle nuove direttive delle autorità sanitarie.A dare la notizia del ricovero del dottorè il Corriere della Sera. Il medico era stato al centro di una furiosa polemica proprio per aver denunciato la situazione al, era stato prima sospeso e poi reintegrato e aveva continuato a lavorare all'interno della struttura fino a quando le sue condizioni di salute non hanno reso necessario il ricovero. Il dottor Bergamaschini, dopo aver avuto una crisi respiratoria, è stato ricoverato per una polmonite.Luigi Bergamaschini, poche settimane fa, aveva denunciato la mancanza di protezioni per il personale del, sostenendo di aver autorizzato egli stesso l'utilizzo di mascherine per il personale, accusando i dirigenti del Pat. Un'accusa respinta da chi gestisce il Trivulzio, anche se i dati sui decessi all'interno della storica Rsa milanese, diffusi dal virologo Fabrizio Pregliasco, indicano un aumento delle vittime del 29% nel mese di marzo e del 61% in quello di aprile.