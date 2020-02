In quarantena in provincia di Messina. Un uomo di 42 anni, tornato oggi a Sant'Agata di Militello da Lodi dove lavora, è in isolamento su invito del sindaco Bruno Mancuso per 15 giorni, al fine di scongiurare un'eventuale contagio da coronavirus. L'uomo sta bene e non presenta sintomatologie legate all'insorgenza della malattia.

