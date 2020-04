Coronavirus, Michele muore a 43 anni. Lascia la moglie e due figli. «Ciao, riposa in pace»

Coronavirus, Michele muore a 43 anni. Lascia la moglie e due figli. Michele Mora, 43enne di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, sarebbe morto per complicazioni legate al coronavirus. Come riporta Il Resto del Carlino, l'uomo avrebbe sofferto di diabete dall'età di vent'anni e negli ultimi 7-8 mesi sarebbe dovuto ricorrere alla dialisi.

Ad aggravare il quadro clinico, il coronavirus. Da circa un mese, Michele era ricoverato all'ospedale Murri di Fermo. In un primo momento, alcuni amici vicini alla famiglia avrebbero parlato di segnali incoraggianti, poi sarebbero sopraggiunte complicazioni e l'uomo non ce l'ha fatta. Lascia la moglie Valetina e due figli, Benedetta e Giacomo.

A dare la notizia della morte di Michele con un post su Facebook, il sindaco Nazareno Franchellucci: «Purtroppo, una brutta notizia è arrivata in questa uggiosa giornata. Se ne è andato un altro concittadino. Ci ha lasciato a causa del Covid 19, che ha peggiorato le sue condizioni di salute. Alla famiglia le più sentite condoglianze e il cordoglio dell’intera città». Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Una cugina scrive: «Ciao cugi, riposa in pace».

Ultimo aggiornamento: 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA