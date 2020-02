Coronavirus, a Milano e in Lombardia scuole chiuse: stop a tutti gli eventi, corsa alla spesa nei supermercati

coronavirus il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la conferenza stampa in corso in Prefettura ha detto: «Gli eventi in città sono tanti, non immagino una città blindata in cui tutto viene annullato, ma quelli che sono non obbligatori e rinviabili, magari sarà buon senso rinviarli». Non solo. L 'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera valuta anche la chiusura di tutti i negozi della Lombardia: «Stiamo andando a valutare questi aspetti» . Scuole chiuse in tutta la Lombardia. Sull'emergenzail sindaco didurante la conferenza stampa in corso in Prefettura ha detto: «Gli eventi in città sono tanti, non immagino una città blindata in cui tutto viene annullato, ma quelli che sono non obbligatori e rinviabili, magari sarà buon senso rinviarli». Non solo. L

Attilio Fontana, di allargare l'intervento a livello di Città metropolitana», ha aggiunto il sindaco di Milano al termine del tavolo in Prefettura per fare il punto sull'emergenza di Coronavirus in Lombardia. «È un intervento prudenziale - ha concluso Sala -. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente». Poco dopo la richiesta annunciata dal sindaco è arrivato l'ok del governatore Attilio Fontana che ha esteso il provvedimento a tutta la regione.



REGIONE, SOSPESI TUTTI EVENTI IN LOMBARDIA

Non solo. Il governatore della Lombardia ha deciso «la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico», in seguito all'emergenza per il coronavirus. Sospesa anche l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.



E ancora: «Nessuno di noi sa quale sarà l'evoluzione» del coronavirus. «Chiediamo ai cittadini non dico di mettersi nei nostri panni, siamo noi che gestiamo, ci mancherebbe altro, ma di comprendere che dobbiamo prendere decisioni non avendo contezza di uno scenario stabile»



Il sindaco Sala ha poi precisato che il «provvedimento» di chiusura delle scuole «è meglio che lo prenda la Regione su Milano e Città metropolitana. Io potrei farlo a prescindere con un'altra formula, ma vorrei essere attore di una decisione che ha un senso più completo». «Per questo ho fatto la proposta alla Regione e reputo che non ci saranno problemi - ha concluso -. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente. È la settimana di carnevale e alcune scuole sono già chiuse da giovedì quindi penso sia logico estendere la decisione da lunedì e anche alla Città metropolitana». A chi gli ha chiesto se sospenderà i provvedimenti di Area C e Area B, le zone a traffico limitato della città, per non affollare i mezzi pubblici Sala ha risposto che «già con la chiusura delle scuole si alleggerisce molto». «Anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano e proporrò al presidente della Regione Lombardia,, di allargare l'intervento a livello di Città metropolitana», ha aggiunto il sindaco di Milano al termine del tavolo in Prefettura per fare il punto sull'emergenza di Coronavirus in. «È un intervento prudenziale - ha concluso Sala -. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente». Poco dopo la richiesta annunciata dal sindaco è arrivato l'ok del governatore Attilio Fontana che ha esteso il provvedimento a tutta la regione.Non solo.Il sindaco Sala ha poi precisato che il «provvedimento» di chiusura delle scuole «è meglio che lo prenda la Regione su Milano e Città metropolitana. Io potrei farlo a prescindere con un'altra formula, ma vorrei essere attore di una decisione che ha un senso più completo». «Per questo ho fatto la proposta alla Regione e reputo che non ci saranno problemi - ha concluso -. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente. È la settimana di carnevale e alcune scuole sono già chiuse da giovedì quindi penso sia logico estendere la decisione da lunedì e anche alla Città metropolitana». A chi gli ha chiesto se sospenderà i provvedimenti di Area C e Area B, le zone a traffico limitato della città, per non affollare i mezzi pubblici Sala ha risposto che «già con la chiusura delle scuole si alleggerisce molto».

MAXISPESA E MASCHERINE NEI SUPERMERCATI

Indossano guanti e mascherine e spingono carrelli con spese che possono durare anche per alcuni giorni la maggior parte degli abitanti di Casalpusterlengo che questa mattina hanno approfittato dell'apertura di alcuni alimentari e soprattutto supermercati del comune, che si trova nell'area dove da ieri vige il divieto di ingresso e di uscita per contenere il contagio del Coronavirus. Nell'area l'invito ai cittadini è a non uscire se non per necessità, come appunto l'approvvigionamento.



SCUOLE SCHIUSE A SESTO SAN GIOVANNI

Scuole chiuse, annullate tutte le manifestazioni sportive, chiuse le biblioteche e i centri anziani: è quanto ha deciso il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, dopo che un cittadino residente nella città alle porte di Milano è risultato positivo al coronavirus ed è ora ricoverato al San Raffaele. «È il momento di tenere i nervi saldi e di essere pragmatici, senza farsi prendere dal panico. Stiamo lavorando con impegno, insieme a Regione Lombardia, autorità sanitarie e a tutti gli organi preposti, per tutelare la salute pubblica della cittadinanza», ha spiegato Di Stefano.



«Le scuole cittadine di ogni grado verranno chiuse da domani, fino a nuova disposizione. Annullati tutti gli eventi sportivi sul territorio di Sesto San Giovanni, le gite scolastiche in Italia e all'estero, gli eventi culturali e tutte le manifestazioni pubbliche. Chiuderemo anche le biblioteche e i centri anziani Sospesi anche gli eventi legati al carnevale previsti per il prossimo fine settimana».



AL SAN RAFFAELE MASSIMA CAUTELA

Ospedale San Raffaele di Milano operativo, dopo che ieri è stato confermato un caso di coronavirus in un 78enne di Sesto San Giovanni, ricoverato nella struttura da circa una settimana. A quanto si apprende, il Pronto soccorso funziona e tutto l'ospedale va avanti a disposizione del territorio, con altissime misure cautelative per i pazienti e gli operatori sanitari. Riguardo al paziente sestese - la cui positività andrà chiarita da nuove analisi - si sta cercando da un lato di ricostruire i contatti pregressi dell'uomo, dall'altro di predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di chi lo ha assistito all'interno del San Raffaele.



PAZIENTE POSITIVO A MONZA

Nella notte è risultato positivo al coronavirus un paziente ricoverato in rianimazione al San Gerardo di Monza. A quanto apprende l'ANSA, era stato trasportato dall'ospedale di Crema in quella struttura per consentirgli l'assistenza con la circolazione extracorporea. A Crema era stato ricoverato per una crisi respiratoria e il test del coronavirus era risultato negativo.

RINVIATA LA FIERA MYPLANT & GARDEN

È stata rinviata a settembre 2020 la Fiera Internazionale Myplant & Garden in calendario a Milano la prossima settimana dal 26 al 28 febbraio «avendo a cuore la salute di tutti gli espositori, visitatori e delle loro famiglie» e «in considerazione della gravità della imprevedibile situazione attuale e in virtù della defezione di numerose aziende partecipanti a causa del timore di contagio dovuto alla diffusione del Covid-19 - oltre alla prevedibile ridotta partecipazione dei visitatori». Lo rende noto la Coldiretti che aveva in programma l'incontro su «Il florovivaismo per le città del futuro» all'interno della manifestazione fieristica. Per l'emergenza sanitaria salta dunque - sottolinea la Coldiretti - il Salone professionale del verde leader in Italia e tra i più importanti nel mondo con il valore della produzione italiana di fiori e piante, in crescita (+1%) per il secondo anno consecutivo, è stimato in 2,57 miliardi di euro con le esportazioni, cresciute del 7,6% in un anno per raggiungere la quota da record storico di 884 milioni di euro. Dopo aver provocato perdite alle esportazioni e al turismo ora l'emergenza Coronavirus si estende al mercato interno a causa dei limiti alle attività produttive ma - sottolinea la Coldiretti - anche al calo dei consumi fuori casa degli italiani, dai bar ai ristoranti, dagli agriturismi agli alberghi fino alla partecipazione ad eventi e fiere con un impatto sul piano economico ed occupazionale per le imprese coinvolte direttamente ed indirettamente.



La priorità - sottolinea la Coldiretti - è confinare il contagio, curare i malati e dare indicazioni corrette anche per evitare che dilaghi la psicosi irrazionale a danno dei cittadini e delle imprese in un momento già difficile per il tessuto economico nazionale. Per questo - conclude la Coldiretti - serve un impegno comune di imprese e forze sociali e di rappresentanza per affrontare l'emergenza con interventi di prevenzione, informazione e sostegno.

