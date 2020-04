Coronavirus Milano, blitz Finanza al Trivulzio e in altr e Rsa: indagati i vertici di varie strutture milanesi

Coronavirus La Gdf di Milano sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano nell'inchiesta aperta dalla Procura.

Le perquisizioni e le acquisizioni di documenti in corso a Milano sul fronte delle Rsa riguardano anche altre strutture, oltre al Pio Albergo Trivulzio. Per ora la squadra di polizia giudiziaria, guidata da Maurizio Ghezzi, del dipartimento coordinato dall'aggiunto Tiziana Siciliano è entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese, mentre la Gdf sta lavorando nelle sedi del Pat.

I pm del pool 'salute, ambiente, sicurezza, lavorò, guidato dall'aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, stanno procedendo in queste ore alle iscrizioni nel registro degli indagati dei vertici delle Rsa (già nei giorni scorsi iscritti quelli di 3 strutture) in cui si sono verificati contagi e morti, tra cui quelle dei quartieri milanesi Affori, Corvetto e Lambrate. Le iscrizioni servono per procedere, eventualmente, alle perquisizioni, come sta avvenendo al Trivulzio e in altre 2 Rsa. Iscritti anche gli istituti per la legge sulla responsabilità degli enti.

Le attività andranno avanti per tutto il giorno. I blitz servono, da quanto si è saputo, ad acquisire cartelle cliniche degli ospiti morti nelle case di riposo, ma anche altri documenti, come protocolli e direttive interne dei vertici e pure eventuali scambi di informazioni tra le strutture e l'amministrazione regionale, che ha compiti di sorveglianza sulle Rsa. Le attività degli investigatori potrebbero riguardare oggi anche altre residenze. Sono una dozzina in tutto, infatti, quelle al centro delle indagini per epidemia colposa ed omicidio colposo plurimo. Centinaia gli anziani morti nelle strutture dall'inizio dell'epidemia. Si indaga su eventuali carenze e omissioni nella gestione degli ospiti, come l'assenza di mascherine, ma anche, tra i vari fronti, anche sulla commistione nelle strutture tra pazienti dimessi dagli ospedali ed anziani.

Coronavirus Milano, lo strano silenzio nel reparto Alzheimer del Trivulzio: «I pazienti parlano con gli occhi: salvateci»

È una «ingente mole di documenti» quella che gli investigatori della Gdf stanno acquisendo e sequestrando con le perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio di Milano, tra cartelle cliniche, documenti cartacei ed informatici. È in corso, infatti, anche il sequestro di pc e altri dispositivi informatici, anche alla ricerca di email ed altra documentazione utile. Il dg Giuseppe Caliccio, destinatario delle perquisizioni, anche a carico dello stesso ente, ha ricevuto una contestuale informazione di garanzia con la quale ha saputo ufficialmente di essere indagato.

​Tra i punti su cui si concentrano le indagini della Procura di Milano sul Pat, così come sulle altre Rsa milanesi, ci sono anche gli effetti della delibera regionale dell'8 marzo che dava la possibilità alla strutture, su base volontaria, di ospitare pazienti Covid dimessi dagli ospedali, perché si era reso «necessario liberare rapidamente i posti letto degli ospedali per acuti (terapie intensive, sub intensive, malattie infettive, pneumologia, degenze ordinare)». A seguito di quella delibera, il Trivulzio ha assunto il ruolo di centro di smistamentò di questi pazienti nelle altre strutture e, invece, formalmente non ha mai ricevuto pazienti colpiti da Coronavirus. La Regione aveva disposto, comunque, che quei pazienti dovessero essere accolti nelle case di riposo in strutture separate rispetto a quelle in cui sono ospitati gli anziani.

Sequestrati anche documenti sui tamponi e su ingressi e uscite di pazienti e anziani in queste ultime settimane, oltre che sui dispositivi di protezione come le mascherine. Tutti documenti, dunque, relativi alla gestione interna anche sulla base di direttive regionali. Indagini dello stesso tipo nelle altre Rsa.

Il Pio Albergo Trivulzio conta il momento il maggior numero di decessi tra le varie Rsa milanesi, anche perché è la più grande (quasi 150 morti su un totale di circa 1200 persone, tra ospiti e pazienti). Gli inquirenti, con gli investigatori del Nas dei carabinieri e della Gdf, dovranno lavorare su più fronti: dalle analisi sulle centinaia di morti per sospetto Covid fino all'assenza di tamponi e di mascherine e alle presunte minacce agli infermieri che le utilizzavano. Per il caso del Don Gnocchi (l'istituto ha parlato di «infondatezza delle accuse») ci sono già 4 indagati (il numero di morti è simile a quello del Pat). Iscritti anche i vertici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e presto anche quelli delle altre Rsa, tra cui quelle nei quartieri milanesi di Affori, Corvetto e Lambrate.

Nell'inchiesta sul Trivulzio per epidemia colposa e omicidio colposo è indagato, come atto dovuto per fare perquisizioni e accertamenti, il dg Giuseppe Calicchio. È probabile che altri responsabili del Pat (i medici della struttura, intanto, hanno parlato di «attacchi» al loro operato) vengano presto indagati, mentre Calicchio, già sentito in videoconferenza dagli ispettori del Ministero, si è difeso spiegando di aver seguito regole e protocolli, anche regionali e ministeriali. E col suo legale, Vinicio Nardo, si è detto pronto a fornire «ogni chiarimento» ai pm del pool guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano.

Coronavirus Milano, scandalo tamponi nella casa di cura Trivulzio: «Niente test a medici e malati»

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA