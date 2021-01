Coronavirus, in Umbria altri 3 morti e 202 positivi

PERUGIA - Sono 202 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su

2.562 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 7,9 per cento. Secondo i dati della Regione, i guariti nell'ultimo giorno sono stati 88 (24.905 in tutto) e tre i morti, dopo gli altri tre di ieri (631 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi salgono quindi a 3.904. C'è un ricoverato in meno di ieri: sono 316, 48 dei quali (uno in più) in terapia intensiva. Proprio il balzo dei ricoveri dell'altro giorno ha fatto risalire la tensione sugli ospedali. I tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia sono 509.101.

Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA