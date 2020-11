Coronavirus, dieci morti. Calo dei positivi per il secondo giorno consecutivo

PERUGIA - Scendono per il secondo giorno consecutivo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 10.197, 286 meno di ieri (mentre domenica erano più di 11 mila e 500) secondo i dati aggiornati della Regione. I nuovi casi accertati sono stati 218, 22.092 dall'inizio della pandemia, e 494 guariti, 11.548, scaturiti da 4.653 tamponi, 395.479. Il

tasso di positività particolarmente basso, il 4,68 per cento. L' Umbria registra però anche altri dieci morti, 347 il totale. In miglioramento i dati degli ospedali. I ricoverati sono infatti 442, nove meno di ieri, 72 dei quali (meno sei) in

terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 15:58

