Coronavirus, morto il costruttore Massimo Carletti. Era malato da un mese

Tutta Montesilvano piange Massimo Carletti, per anni uno dei principali costruttori di Montesilvano. Aveva compiuto 77 anni il 10 dicembre. Da un mese aveva contratto il Covid e il virus non gli ha lasciato scampo. Ieri, il decesso. Nonostante il riserbo massimo da parte dei familiari, molto provati, la notizia della sua morte, nel giro di poco tempo, si è diffusa in città, dove proprio per la sua attività di imprenditore era conosciutissimo. Ma nella sua vita non solo il lavoro, che tanto gli aveva dato. Carletti, che lascia moglie e le figlie Luisa, Sabrina e Roberta, era anche un grande appassionato di sport, della pallacanestro in particolare, che non ha mai smesso di seguire da vicino.

È stato uno dei protagonisti del Basket dei tempi migliori a Montesilvano. Fra i tanti che ieri hanno voluto ricordarlo, il suo amico di sempre Guglielmo Di Febo, ex assessore comunale. «Che Dio lo accolga in cielo – ha scritto sulla sua bacheca facebook -. Sono affranto, incredulo, emozionato. Mi manca la sua presenza. È andato via un amico che restituiva tranquillità con il suo sorriso. Uomo onesto, ricco di iniziative ha accompagnato momenti significativi e felici della mia vita. Non ritroverò più i valori autentici che riusciva a darmi. Con lui ho combattuto molte avversità. Ciao Massimo, la tua famiglia, la mia persona, i tuoi amici saranno inconsolabili. La tua assenza, sarà per tutti noi: Guerino, Omero e tanti altri, una presenza costante impossibile da cancellare. Vivi nel nostro ricordo triste, pieno di te e del senso che riuscivi a dare nella vita. Ciao fratello, amico Massimo, tu sei presente e lo sarai sempre dentro le nostre vite. Ciao, caro amico».

