Coronavirus, secondo morto a Roma: vittima un uomo di 81 anni

Secondo decesso a Roma per il coronavirus: lo scrive Il Messaggero in un articolo di Camilla Mozzetti. Nel pomeriggio è morto al policlinico di Tor Vergata un uomo di 81 anni, malato oncologico, che pochi giorni fa era stato ricoverato per una polmonite. Nonostante le sue condizioni precarie e il sistema immunitario completamente compromesso dal tumore a portarlo al decesso è stata una polmonite interstiziale causata dal virus Covid-19.

