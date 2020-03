Coronavirus, morto il sindaco di Ferriere: aveva 62 anni

Il sindaco di Ferriere (Piacenza), Giovanni Malchiodi, è morto in mattinata in ospedale, dove era ricoverato da qualche giorno. Il primo cittadino del piccolo comune dell'Alta Val Nure aveva 62 anni ed era risultato positivo al coronavirus.

Val Fino, il sindaco della zona rossa positivo: l'annuncio su Fb

«Tra le tante vittime di questa strage causata dal Coronavirus, oggi apprendiamo anche della scomparsa di Giovanni Malchiodi, sindaco di Ferriere, esponente da lungo tempo di Forza Italia. Ancora una volta un amministratore locale colpito da questa terribile pandemia. Preghiamo per lui come per tutte le altre vittime di questa tragedia che sta colpendo il nostro Paese ed esprimiamo il cordoglio di tutto il nostro movimento ai familiari e alla comunità di Ferriere», il messaggio del senatore Maurizio Gasparri, coordinatore del Dipartimento Enti locali di Forza Italia.

Coronavirus, a Collegno il sindaco in giro col megafono: »State in casa, andrà tutto bene!»

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA