Motociclista fugge al posto di blocco, la polizia lo insegue poi l'incidente contro un cartello

Coronavirus, un motociclista è fuggito al posto di blocco, l'auto della polizia ha tentato di fermarlo ma nell'inseguimento si è schiantata contro un cartello stradale a Ponte San Nicolò (Padova). Il motociclista è fuggito ad un posto di blocco sotto il cavalcavia della tangenziale in via Piovese. Gli agenti non sono rimasti feriti. Ora sono al vaglio le immagini di videosorveglianza che si affacciano sulla via per identificare la targa della moto moto Honda sfrecciata davanti alla paletta dei poliziotti: il conducente, oltre alla multa, rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 10:41

