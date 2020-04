Coronavirus, multato un consigliere comunale: «Stavo verificando assembramenti»

Mi avevano segnalato la presenza di numerose persone a correre

Ultimo aggiornamento: 10:59

«Alcuni cittadini mi avevano segnalato degli assembramenti nel mio quartiere ed ero andato a verificare di persona». Con questa motivazione, unsi è giustificato di fronte ad alcuni vigili urbani per essersi allontanato parecchio oltre i 200 metri dalla propria abitazione ma non è riuscito ad evitare unaper le violazioni dei decreti contro l'emergenza coronavirus.È accaduto a, consigliere comunale della Lega con delega agli Affari Legali, era stato fermato dalla polizia locale mentre, in tuta, camminava con il suo cane su corso Italia, nella zona del lungomare cittadino che è sempre stata meta di tanti runners.Ilha spiegato: «».