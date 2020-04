Coronavirus, un'idea tutta napoletana: le capsule del caffè diventano filtri per le mascherine

Ultimo aggiornamento: 16:37

. L’idea non poteva che arrivare dalla patria del caffè e dall’azienda napoletana Nutis srl che ha deciso di convertire la produzione per realizzare le protezioni riutilizzabili e igienizzabili. Nasce così la Barbaro Defender Mask che utilizzando le capsule del caffè, ha un’ottima capacità di filtraggio e di respirazione e adattabilità al viso, grazie alla morbidezza del materiale impiegato (che viene usato in ambito medico). La maschera è igienizzabile e riutilizzabile, l’azienda produttrice la Nutis srl, stima il suo utilizzo per circa sei mesi (se ben tenuta), consigliando laDall’industria di torrefazione campana specializzata nella produzione e distribuzione di caffè monoporzionati, arriveranno. «Crediamo che la forza di un'azienda risieda nella elasticità produttiva ed in un momento di straordinaria emergenza epocale bisogna dimostrare di essere capaci di rispondere non solo con le parole bensì anche con i fatti - afferma il ceo Giovanni Iovine – nelle prossime settimane siamo pronti ad estendere le donazioni a chiunque abbia interesse e necessità. Siamo persuasi che solo facendo sistema riusciremo a fronteggiare questa situazione». L’azienda è in attesa di ricevere le certificazioni per destinare i dispositivi a sostegno degli ospedali e strutture sanitarie in Campania.