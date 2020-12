Covid, italiani impauriti e responsabili: per Natale vogliono la linea dura

«Il governo pensa che gli italiani siano irresponsabili, ma in realtà hanno molta paura del Covid: se escono per fare shopping è perché gli è stato consentito». Carlo Buttaroni, presidente dell’Istituto Tecné, riassume il sentiment dei cittadini italiani in vista delle festività natalizie. Emerge - dalle rilevazioni effettuate da tutti i principali istituti di sondaggi - un’Italia che teme i contagi e che, per questo motivo, è disponibile a rispettare tutte le restrizioni che l’esecutivo Conte e i suoi ministri valuteranno di introdurre per frenare l’epidemia. Gli italiani vanno in giro ad affollare le città e si accalcano nei pressi delle vetrine, ma solo perché è consentito, non per quella diffusa percezione di «irresponsabilità» di cui sono stati accusati. Anzi, l’80% dei cittadini ha paura di prendersi il virus e teme il Covid più che a marzo, quando si era nel pieno del lockdown totale, secondo le rilevazioni effettuate da Tecné la scorsa settimana.

L’ultimo sondaggio pubblicato su Covid e festività natalizie è quello effettuato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Appena il sei per cento della popolazione sarebbe intenzionata ad aggirare eventuali blocchi agli spostamenti nei giorni di Natale e Capodanno. Oltre l’80 per cento degli italiani è predisposta per osservare gli obblighi che saranno introdotti con una leggera prevalenza di «ubbidienti» al Sud rispetto ai cittadini del Nord. Regole che la maggioranza ritiene indispensabili per arginare i contagi: un sondaggio di Antonio Noto di solo due settimane fa rilevava come solo il 41 per cento era contrario all’introduzione di un coprifuoco dalle 22 alle 5 nella notte di Capodanno. Una richiesta di rigidità che - secondo i sondaggisti - cresce tra gli italiani con l’avvicinarsi dei giorni segnati in rosso sul calendario. Il tutt’altro della rappresentazione e della narrazione spesso in voga di un’Italia poco incline a rispettare le regole, la paura di ammalarsi vince su tutto, anche sulle preoccupazioni rivolte all’economia che pure sono fortissime. Un terzo degli italiani - in base alle rilevazioni di Tecné - teme di perdere il lavoro quando la crisi sanitaria avrà mollato la presa e sarà superato il blocco dei licenziamenti, un italiano su due ha paura di diventare povero andando a rinfoltire la schiera dei 5 milioni di persone che in Italia già vivono al di sotto della soglia di povertà.



Per i sondaggisti emerge un’Italia a due facce: una - quella più ricca - che in vista delle feste sarebbe persino orientata ad andare a prendere d’assalto le piste da sci (il 24 per cento secondo Noto Sondaggi), poi quella meno abbiente che è disponibile a sacrificare le festività incorrenti pur di uscire dall’incubo del Covid. Più di tutto gli italiani sono spaventati dall’incertezza, dall’impossibilità di poter programmare il proprio futuro perché non sanno quando terminerà la pandemia. «Non c’è insofferenza alle regole - spiega Carlo Buttaroni di Tecné - ma c’è sofferenza. Una sofferenza che non è data soltanto dal pericolo sanitario o dalle difficoltà economiche, ma proprio dal vivere in questo tempo sospeso in cui è impossibile programmare cosa si potrà fare da qui alla settimana o al mese successivo. Una pressione, anche psicologica, che è diventata insostenibile». Quelle passeggiate per le vie del centro delle grandi città che hanno fatto il giro di giornali e tv è - per Buttaroni - solo il riappropriarsi di un pezzo di normalità, non c’è refrattarietà alle regole. «Un limbo - spiegano da Tecné - dovuto pure ad una comunicazione che oggi appare più confusa da parte di chi è chiamato a gestire la crisi. Era più semplice far passare il concetto del tutto aperto o del tutto chiuso, ora questa situazione intermedia genera più confusione».

Che genere di Natale e Capodanno trascorreranno se lo chiedono tutti gli italiani. La maggior parte, ad esempio, è favorevole all’apertura dei ristoranti (il 60%, per Noto Sondaggi) e solo il 36% è per la chiusura nei giorni di festa. C’è voglia di festeggiare, ma non così tanta come si può pensare e neppure le festività servono così per allontanare i cattivi pensieri. La maggior parte degli italiani - secondo un sondaggio di Antonio Noto dello scorso 2 dicembre - pensando al Natale ha sentimenti di tristezza (il 46%), di nostalgia (39), delusione (23), paura (20), rabbia (16), depressione (16). Solo il 7 per cento manifesta pensieri di felicità per il Natale. Ora non resta che augurarsi che sia la prima e ultima ricorrenza con emozioni così tetre.



