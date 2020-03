Coronavirus, in buone condizioni il neonato ricoverato nel bergamasco: «Respira autonomamente»

Ultimo aggiornamento: 20:06

È indopo essere risultat. Il bimbo di sole poche settimane è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII, ma i medici parlano di buone condizioni: il piccoloIl bimbo però resterà ricoverato in isolamento el reparto di Patologia neonatale dell'ospedale di Bergamo, vista la tenera età e il fatto che è risultato positivo al COVID19. Se le condizioni del bimbo, per ora, non destano preoccupazioni, resta alta l'allerta in tutto il bergamasco dove vista l'emergenza sanitaria l'Ats di Bergamo sta cercando di richiamare in servizio gli infermieri in pensione. L'area bergamasca è una delle più colpite dal virus e le strutture sanitarie locali iniziano ad essere sotto pressione.