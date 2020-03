Coronavirus, vanno con lo slittino dopo la nevicata: multati

GUALDO TADINO - C'è chi non si rassegna a rimanere a casa. E nonostante gli appelli (e le decisoni del Governo) trova tutte le scuse per uscire. Così è successo che, martedì mattina, due amanti della neve sono saliti verso Valsorda ma sono stati beccati dalle forze dell'ordine. Avevano deciso di godersi la neve marzaiola con lo slittino, con buona pace delle norme anti Covid-19. La notizia della neve e della multa è stata data così, in serata, dal sindaco di Gualdo Tadino, Massiniliano Presciutti, sul suo profilo Facebook: «Stamattina le forze dell’ordine hanno fermato e sanzionato due autovetture in direzione Valsorda che volevano andare con lo slittino a divertirsi sulla neve. Siccome qualcuno poi si arrabbia, si scandalizza e mi redarguisce chiedo a voi....come definireste questi fenomeni ? ...»

Ultimo aggiornamento: 23:43

