Coronavirus, la fase 2 nei supermercati: orari più lunghi e guanti per fare la spesa

Ultimo aggiornamento: 22:49

Orari più lunghi e guanti per fare la spesa nella seconda fase dell'emergenza coronavirus . Guanti monouso per fare la spesa, gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento, mascherine per i lavoratori. E orari più lunghi per evitare code (e quindi rischio assembramenti). Sono alcune delle misure per gli esercizi commerciali aperti indicate nella bozza del nuovo dpcm anti- coronavirus . Tra le indicazioni anche pulizie almeno due volte al giorno. E poi ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e dove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.LEGGI ANCHE --> Nel 2019 commessi 308 omicidi volontari, 108 le donne vittime