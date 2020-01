Coronavirus, creato uno spray che protegge dal batterio

Uno spray che fa da "scudo" contro il coronavirus è stato messo a punto in Cina: lo ha annunciato su Twitter il People's Daily, principale quotidiano cinese. «Uno spray antivirale contro il coronavirus è stato sviluppato nel Centro clinico di salute pubblica di Shanghai: può essere spruzzato in gola come scudo contro il virus. Lo spray può aiutare notevolmente a proteggere il personale medico impegnato in prima linea» contro l'epidemia, «ma per ora la produzione di massa per uso pubblico non è disponibile».

Ultimo aggiornamento: 22:56

