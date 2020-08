Coronavirus, nove ragazzi di Ostia e Fiumicino positivi dopo il viaggio a Malta. Psicosi al pronto soccorso

Ultimo aggiornamento: 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tutti dirisultati positivi aldopo essere tornati da una. La notizia ha causato una psicosi tra i residenti, che hanno affollato ildell'ospedale Grassi chiedendo di essere sottoposti al tampone.Anche per questo motivo, come spiega Il Faro Online, la Asl Roma 3 ha lanciato un: «Ricordiamo di seguire gli stessi protocolli dei mesi scorsi: contattare il medico di famiglia se si ha un po' di febbre, descrivendogli i sintomi. Solo con l'autorizzazione del medico ci si potrà recare al pronto soccorso, mantenendo le dovute precauzioni». L'assalto al, infatti, ha rallentato notevolmente le operazioni ordinarie del, partiti il 1 agosto, erano rientrati a Roma venerdì scorso. Due di loro, che si erano sentiti poco bene, si erano recati al Grassi ed erano sottoposti al tampone, poi risultato positivo. Altri due, invece,L'Unità di crisi della Regione Lazio ha già avviato il tracciamento dei contatti, compreso quello internazionale con la comunicazione alle autorità di Malta dei locali frequentati da ragazzi, che ora sono in isolamento insieme ai familiari e ai loro contatti stretti.