Coronavirus, Brusaferro: «In zona rossa meno contagi»

Sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Il numero dei guartiti è 622 in Italia, 33 in più di ieri.Borrelli ha poi detto: «Tredici pazienti sono già stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe» per alleggerire le terapie intensive. Per la mascherine «stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche». Accanto a lui il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro: «Non c'è una parte d'Italia completamente immune, ci sono parti d'Italia dove al momento il virus circola meno. Dipende dai nostri comportamenti quanto circolerà». Brusaferro ha ribadito l'importanza cruciale delle «misure di distanziamento sociale». «Non è che se uno si sposta il tema cambia», ha detto rispondendo sull'esodo di ieri sera dal nord Italia.«La crescita ridotta nelle vecchie zone rosse, come Vò o Casalpusterlengo - ha aggiunto Brusaferro- conferma che il sistema di contenimento ha funzionato. In alcune zone della Lombardia e in altre provincie c'è stata invece una crescita di nuovi casi e le nuove misure sono state adottate per questo». Infine su quando ci sarà il picco, il presidente dell'Iss non si è sbilanciato: «Impossibile dirlo».