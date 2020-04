Coronavirus, nuove regole per i mezzi pubblici dal 4 maggio: ecco come si viaggerà

Autobus, metro e treni si adattano alla Fase 2. Dal 4 maggio i mezzi pubblici adotteranno nuove regole, non esisteranno più i mezzi super affollati e i vari convogli saranno a numero chiuso in modo da limitare il più possibile gli assembramenti.

Si pensa a ingressi contingentati, laddove possibile, solo dalla porta anteriore, per controllare che non si superi la capienza massima imposta dal rispetto delle distanze di sicurezza e addirittura anche a sistemi di conteggio dei passeggeri. Ogni mezzo potrà contenere solo un certo numero di persone, oltre le quali non sarà più possibile proseguire. A spiegare le nuove modalità di spostamento dei pendeolari è la ministra dei Trasporti Paola De Micheli: «Non possiamo più immaginare che milioni di persone si muovano tutte insieme tra le 7.30 e le 9.30, non ce lo possiamo permettere sinché non troviamo il vaccino».



«Proprio perché abbiamo in testa di potenziare il servizio del trasporto pubblico dobbiamo immaginare un modello organizzativo della società completamente diverso». Cambieranno, di conseguenza anche gli orari di punta e verranno incrementati i servizi. Potrebbe valutarsi l'idea di scaglionare ingressi in scuole e uffici per evitare che un massiccio numero di persone si debba muovere negli stessi orari.

«Stiamo provando a immaginare di fare una sperimentazione estiva in alcune aree del Paese», ha poi specificato De Micheli. I mezzi di trasporto potranno essere riempiti solo fino al 60% e si parla anche di introdurre del personale che monitori gli accessi.

Ultimo aggiornamento: 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA