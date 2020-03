Coronavirus, positivo operaio del cantiere del ponte di Genova: via ai controlli

Positivo alundel cantiere del nuovodi, uno dei pochi cantieri rimasti aperti anche nell'emergenza. L'uomo, secondo quanto riferito dalla struttura commissariale, è in buone condizioni di salute e si trova in quarantena presso il proprio domicilio. Immediatamente è scattata la procedura di controllo.LEGGI ANCHE Coronavirus Predappio, morto a 26 anni caposcout Andrea Tesei: era uscito dalla terapia intensiva «Si sta lavorando - scrive la Struttura del Commissario - da subito, appena appresa la notizia, per ricostruire i contatti che l'operaio ha avuto sul luogo di lavoro prima di avere la febbre».«Abbiamo la prima persona positiva al coronavirus nel cantiere del ponte per Genova, è in albergo e sta bene, seguiamo tutti i protocolli della Asl per rintracciare le persone che gli sono state vicine negli ultime tre giorni», ha spiegato il commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci nel punto stampa sull'emergenza Covid 19. «Anche dal punto di vista statistico poteva succedere - ha aggiunto -. Il cantiere del ponte continua seguendo tutte le disposizioni, perché è un messaggio per tutti e una priorità per Genova».