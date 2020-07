Coronavirus, nuovo focolaio a Ostia: chiuso il terzo ristorante in pochi giorni

Un altro ristorante chiuso per Covid a Ostia. L'ultimo in ordine di tempo è Michelino Fish all'Infernetto dopo che una cameriera è stata trovata positiva al test del coronavirus. Partito il contact tracing sui clienti e anche sui dipendenti. Alcuni di questi, già sottoposti al tampone, sarebbero risultati negativi a un primo test. Ora è caccia ai clienti che saranno rintracciati in base al registro giornaliero presente all'interno del locale. Si tratta del terzo ristorante chiuso a Ostia negli ultimi giorni.

Covid, Bengalese positivo alla "Vela": lo stabilimento verso la riapertura

Allo stabilimento "La Vela" sul lungomare Vespucci, lo scorso venerdì si è registrato il caso del lavapiatti bengalese positivo al Covid-19. Un link epidemiologico che ha portato alla scoperta di un altro contagiato, coinquilino dello straniero, che però lavorava sempre in cucina ma di un ristorante di Dragona, chiuso anch'esso nei giorni scorsi, l'Old Wild West. Lo stabilimento balneare di Ostia è stato sottoposto alla sanificazione già nella giornata di sabato, all'indomani della scoperta del dipendente infetto. I gestori hanno inviato anche comunicazione all'Asl Roma 3 e ora mancherebbe solo l'ok dell'azienda sanitaria locale. I dipendenti che sono stati sottoposti al tampone, così come i gestori dell'impianto sono tenuti a rispettare comunque la quarantena di 14 giorni. I lavoratori, bagnini compresi, saranno sostituiti da nuovo personale che la direzione dello stabilimento sta provvedendo ad assumere. «Voglio solo ribadire - spiega Susanna Corti, titolare de "La Vela" che il dipendente risultato positivo non ha lavorato con la febbre e che non ha mai lavorato da me senza essere regolarmente segnato. Le nostre misure anti-Covid hanno funzionato, visto che tutti gli altri dipendenti sono risultati negativi, compresa me».



