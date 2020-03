Coronavirus, sciacalli a Palermo: ladri in ospedale, derubati medici e infermieri

Sciacalli nell'ospedale di Palermo durante l'emergenza coronavirus. Ladri di nuovo in azione al Policlinico di Palermo. A distanza di poche ore dal raid messo a segno nel reparto di Medicina d'urgenza lunedì pomeriggio, quando erano riusciti a intrufolarsi negli spogliatoi per rubare effetti personali e denaro e alcuni pc negli ambulatori, questa volta è toccato al reparto di Chirurgia plastica. Anche in questo caso i ladri sono entrati negli ambienti destinati al personale sanitario e hanno fatto razzia, mettendo a soqquadro gli armadietti destinati a medici e infermieri. Un aiuto alle indagini condotte dalla Polizia potrà arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza.

Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA