Coronavirus a Parma, morto l'ispettore dei vigili del fuoco Giorgio Gardini: aveva 58 anni

A dare la notizia, domenica mattina, è stato lo stesso Corpo con un tweet: «Giorgio Gardini non ce l'ha fatta. Il nostro collega è mancato stanotte dopo essersi ammalato per il COVIDー19. Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i Vigili del Fuoco si stringono al dolore della famiglia di Giorgio e dei colleghi del comando di Parma». Unin servizio adopo essersi ammalato di. Si tratta di Giorgio Gardini, risultato positivo al virus e ricoverato in un primo momento all'ospedale di Vaio per poi essere trasferito, con l'aggravarsi delle sue condizioni, all'ospedale Maggiore.A dare la notizia, domenica mattina, è stato lo stesso Corpo con un tweet: «non ce l'ha fatta. Il nostro collega è mancato stanotte dopo essersi ammalato per il COVIDー19. Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i Vigili del Fuoco si stringono al dolore della famiglia di Giorgio e dei colleghi del comando di Parma».

«A nome mio personale e di tutti gli aderenti al nostro sindacato, mi unisco al dolore della famiglia di Giorgio e dei colleghi del comando di Parma, cui esprimo vicinanza e invio il mio profondo cordoglio».

Anche il sottosegretario Achille Variati ha espresso «cordoglio e totale vicinanza in queste ore buie» alla famiglia della vittima e all'intero Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco: «Nelle ultime ore - ha dichiarato - è venuto a mancare l'ispettore Giorgio Gardini del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco di Parma dopo che ha combattuto per 2 settimane in rianimazione. Sono vicino al Corpo che ancora una volta paga duramente il dovere di servizio alla comunità sulla quale vigila ininterrottamente ogni giorno e ogni notte».

Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco, ha commentato la notizia della morte dell'ispettore Giorgio Gardini del Comando di Parma, da 2 settimane in terapia intensiva a seguito contagio da Covid-19: