Coronavirus: passeggero Ryanair positivo, si cercano viaggiatori del Milano-Catania del 18 settembre

Un passeggero del volo Ryanair Milano Malpensa-Catania del 18 settembre, decollato alle 20.35, è risultato positivo al Covid. A renderlo noto è l'Asp di Enna che ha lanciato un appello a tutti i passeggeri di quel volo affinché si mettano in contatto con l'Azienda sanitaria.



«Il passeggero - fanno sapere dal Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Enna - è stato posto in isolamento fiduciario dal 18 settembre ed è risultato positivo al tampone rinofaringeo il 21 settembre. Tutti i contatti stretti sono stati posti in quarantena e sono stati informati gli organi competenti». Il Dipartimento lancia un appello a tutti coloro i quali hanno viaggiato su quel volo «a mettersi in contatto urgentemente e mezzo mail (covid19 asp.Enna.it) con gli uffici». Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA