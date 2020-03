Coronavirus, Piemonte: oltre 4.400 contagi, 308 in terapia intensiva

Sono 4.420 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 760 in provincia di Alessandria, 181 in provincia di Asti, 243 in provincia di Biella, 303 in provincia di Cuneo, 398 in provincia di Novara, 1.989 in provincia di Torino, 242 in provincia di Vercelli, 159 nel Verbano-Cusio-Ossola, 47 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Coronavirus, Conte: «Chiuse fino al 3 aprile le attività produttive non necessarie. Aperti alimentari, farmacie, edicole, Poste, banche e tabaccherie»

Le persone ricoverate in ospedale sono 2426, delle quali 308 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1.701 persone. Le persone guarite sono 10.I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 12.701, di cui 7.664 risultati negativi. I dati sono stati comunicati dalla Regione Piemonte.

Coronavirus Piemonte, 42 vittime in un giorno: oltre 50 mila mascherine a medici e farmacisti

Ultimo aggiornamento: 14:40

