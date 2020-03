​Coronavirus, ​Piemonte: oggi 37 morti, 374 in totale, 5.515 i contagi, 360 pazienti in terapia intensiva

Coronavirus, in Piemonte oggi sono 37 i decessi di persone positive al Covid19 comunicati questa mattina dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale complessivo è ora di 374 deceduti positivi al virus. In aumento anche i contagi, 5.515. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 360. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 15.469, di cui 9.455 risultati negativi.

Ultimo aggiornamento: 18:48

