Coronavirus, barriere di plexiglass per i ristoranti: è già boom di offerte sul web

Nulla sarà più come prima. Non una minaccia, ma una certezza, imposta dall'emergenza Coronavirus che tutti stiamo vivendo. E così, dopo la proposta dei pannelli di plexiglass in riva al mare (scartata a gran voce dai balneari), ecco affacciarsi un'altra possibilità, stavolta assai più concreta: quella dei pannelli sulle tavole dei ristoranti. Dei veri e propri divisori, che servirebbero a non far entrare i contatto tra loro i diversi commensali e a mantenere la famosa distanza di sicurezza.

Sul mercato ce ne sono già di diversi tipi e sembra che sempre più aziende li stiano proponendo sul web, consce del fatto che potrebbero essere una chiave per riaprire senza (troppi) rischi. Tante le offerte.



Su Amazon ed Ebay c'è già l'imbarazzo della scelta, per ogni tipo di attività commerciale, oltre che per gli uffici: i prezzi oscillano dai 40 euro in su, a seconda dello spessore e della “solidità” del prodotto. Ecco “Skermami”: 6 misure disponibili, costo dai 70 euro in su, spedizione espressa in 24 ore. Questo modello può anche essere usato, ad esempio, nelle farmacie, per separare il cliente dall'operatore. “Abitare-egroup” si rivolge ai ristoratori con tre offerte: Elegance, versione da 4 o 6 posti in legno e plexiglass; design, in ferro e forex; slim, ferro e plexiglass. Anche “Italyinsegne” propone diversi modelli, su misura: si tratta di barriere protettive para fiato in metacrilato incolore (ovvero plexiglass trasparente ) da 4 mm o altro spessore a scelta tra 5 o 6 mm. Barriere divisorie da tavolo vengono vendute anche da "Plexishop": i prezzi partono dai 45 euro.