Il Coronavirus non si ferma, altro caso positivo in provincia di Latina

Nuovo caso positivo al Covid 19 in provincia di Latina. E' trattato a domicilio a Sabaudia. Si tratta di un cittadino indiano, segnalato dal medico di base, ed è stato avviato il controllo dei suoi contatti nella folta comunità che vive e lavora in zona. La Asl conferma, inoltre, anche la morte di una donna di Priverno avvenuto ieri e già anticipato nelle nostre edizioni.

Con quello odierno sono 588 i contagi da inizio pandemia con una prevalenza di 10,22 ogni 10.000 abitanti. I guariti sono 516, i deceduti 37, restano attualmente positivi in 35 di cui 18 in ospedale ma nessuno in terapia intensiva.

«Si raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento» - sottolineano dalla Asl

