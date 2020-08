Coronavirus, i contagi non si fermano: sono 4 i nuovi positivi in provincia di Latina

Sono quattro i casi di contagio da Covid 19 in provincia di Latina rispetto alla giornata di ieri. Ai due emersi questa mattina in una struttura per anziani di Sezze, se ne aggiungono un altro nello stesso centro e il quarto a San Felice Circeo.

Con quelli odierni salgono a 637 i positivi da inizio pandemia, la prevalenza schizza a 11,07 ogni 10.000 abitanti, i guariti fino a oggi sono stati 536 e 37 i deceduti. Gli attuali positivi sono 64, 31 dei quali a domicilio. «Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati. Si raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza» - dicono dalla Asl



