Coronavirus, due nuovi positivi a Latina. Proseguono i tamponi legati alla movida

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi, trattati a domicilio, residenti nel Comune di Latina (2). ​ Non si registrano nuovi decessi». Lo rende noto la Asl nel consueto bollettino quotidiano.

Con quelli odierni sono 616 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza è di 10,69 ogni 10.000 abitanti, sono 527 i guariti, 37 i decessi, 51 le persone attualmente positive, 23 delle quali seguite a domicilio. Di quelle ricoverate nessuna è in terapia intensiva.

«Si comunica che in data odierna è stato attivato, presso il Padiglione Porfiri (Ospedale S.M. Goretti), con ingresso su viale Michelangelo, il drive in per l’effettuazione dei tamponi nasofaringei alle persone che hanno avuto contatti con i positivi del focolaio Sabaudia – Latina (movida) e che sono stati contattati dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina. Le altre persone saranno programmate in altra data; chi non l’avesse ancora fatto, è invitato a chiamare il numero verde emergenza Covid 800.118.800».

