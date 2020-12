Coronavirus, boom dei positivi: 347 in un giorno. Altri 5 morti

PERUGIA - Balzo avanti dei nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno, 347, il 115,5 per

cento in più rispetto a ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. I casi totali dall'inizio della pandemia sono

28.660. I tamponi analizzati sono stati 3.122, 500.003, con un tasso di positività dell'11,1 per cento.

Accertati 204 guariti, 24.336, e cinque morti, (618 dall'inizio della pandemia), con gli attualmente positivi in crescita e ora 3.706, 138 in più. I ricoverati in ospedale sono 300, uno meno di ieri, 44, sei in più in terapia intensiva

Ultimo aggiornamento: 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA