Coronavirus, altri 5 positivi: 4 sono frati

PERUGIA - Sono cinque i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria nell'ultimo giorno, quattro ad Assisi (tutti frati del Sacro Convento) e uno a Terni (individuato nel corso del tracciamento del caso emerso nei giorni scorsi ad Amelia). Il quadro aggiornato dell'epidemia Covid in Umbria è riportato sul sito della Regione. Sale così a 1.510 il totale dei casi dall'inizio della pandemia mentre passano da 54 a 59 gli attualmente positivi.

Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati, otto (nessuno in terapia intensiva), delle vittime, 80, e dei

guariti, 1.371. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 290 tamponi, 128.298 in totale.

