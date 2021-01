Coronavirus, tre morti e balzo in avanti dei ricoverati

PERUGIA - Tre morti, 50 nuovi positivi e 58 guariti. Ecco i numeri dell'ultimo bollettino della Regione sul fronte dell'emergenza Covid in Umbria. I dati sono relativoial giorno di Capodanno. Pochi i tamponi processati, soltanto 283, con un tasso di positività che poer firza di coise è più alto del normale e si attesa al 17,7%. Nelle ultime 24 ore c'è una crescita preoccupante dei ricoverati. Sono 17 in più con il totale che sale a 317. C' è soltanto un ricoverato in più nei reparti di terapia intensiva, dove attualmente sono seguiti 47 pazienti.

Ultimo aggiornamento: 16:30

