Coronavirus, positivo al Covid19 il generale Farina, capo di Stato maggiore dell’Esercito

Il generale Salvatore Farina, capo di Stato maggiore dell’Esercito è positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto lui stesso sottolineando che sta bene e che si trova in isolamento nel suo alloggio. «Oggi mi sono sottoposto al test di Coronavirus, risultando positivo. Sto bene, sono in isolamento nel mio alloggio, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità governative e dei protocolli sanitari previsti; in base ai quali stiamo procedendo a verificare i contatti avuti negli ultimi giorni». «Continuerò a svolgere le mie funzioni e verrò sostituito, per le attività alle quali non posso prendere parte, dal generale Bonato. Porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Esercito che operano per fronteggiare questa emergenza nei settori operativi, logistico e della sanità».

Lei a Milano e lui a Novara, divisi dal virus: l'amore a distanza al tempo del contagio

Coronavirus, corsa alle tende: «Fateci il tampone». Ma non servono per quello

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA