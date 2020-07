Coronavirus, torna dalla Macedonia per lavorare in un albergo: positivo al test

E’ risultato positivo al Covid-19, l’uomo rientrato da qualche giorno a Roccaraso dalla Macedonia, suo paese di origine. Doveva iniziare la stagione lavorativa in una struttura ricettiva del posto. Poi qualche lieve sintomo e l’inevitabile esame del tampone, che ha dato l’esito del contagio da coronavirus. Lo straniero si trova ora in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sarebbero buone e non desterebbero preoccupazione. E non avrebbe avuto neanche contatti stretti sul posto.



Il macedone avrebbe raggiunto l'Italia il 6 luglio scorso, a bordo di un traghetto. E quindi, prima dell'entrata in vigore del provvedimento del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 31 luglio, che ha proibito l'entrata ai cittadini di 16 stati, tra i quali la Macedonia del Nord. Una misura adottata in maniera prudenziale, a causa dell''aumento di casi nei Paesi in questione. A Roccaraso la situazione circa la diffusione del virus è sotto controllo. In un comune limitrofo, sono state circa sette le persone che si sono sottoposte volontariamente al test sierologico, che avrebbe rilevato la presenza degli anticorpi al Covid-19, nel sangue. E' seguito l'esame al tampone naso-faringeo che tuttavia, non avrebbe evidenziato l'effettiva presenza del virus nell'organismo. Il monito di tutti i sindaci del comprensorio è quello di mantenere alta l'attenzione, continuando ad avere comportamenti adeguati, come l'utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici e distanziamento sociale. Ultimo aggiornamento: 09:26