Coronavirus, Attilio Fontana premierà la dottoressa che ha scoperto il paziente 1 a Codogno

Uno dei premi Rosa Camuna di quest'anno sarà dedicato alla dottoressa Annalisa Malara che per prima ha avuto il coraggio di individuare il paziente 1. Credo che si debba un grazie a lei

per questa scelta coraggiosa e che premiando lei si premiano tutti medici, infermieri, volontari che in questa pandemia hanno dimostrato una forza, determinazione, disponibilità nei confronti degli altri che è davvero commovente

Ultimo aggiornamento: 20:23

Tra tutti i medici e infermieri che si sono distinti nella lotta al, uno dei nomi più importanti, almeno a livello italiano, è senza dubbio quello di. Un nome che forse al grande pubblico non dirà molto, ma che dovrebbe essere conosciuto da più italiani possibili: si tratta infatti della dottoressa anestesista che ha scoperto il primo caso a, quello del 38enne. Per questo motivo, il presidente della, ha annunciato che le conferirà la massima onorificenza possibile.Il premio in questione è quello della, una delle celebre incisioni rupestri della Valcamonica da cui è ripreso anche il simbolo dellaIl governatoreha spiegato in diretta Facebook al Cittadino di Lodi: «».Il 21 febbraio la dottoressa, violando i protocolli previsti all'epoca, aveva deciso di sottoporre al test delil '' di. «Non riuscivo a capire come un'influenza potesse aver colpito in modo così pesante un uomo giovane, in salute e sportivo. Avevo avuto il sospetto che qualcosa non tornasse», aveva dichiarato qualche tempo dopo l'anestesista che ha accertato il primo caso di un paziente italiano positivo al coronavirus.