Coronavirus, primo caso di contagio in Abruzzo. Si tratta di un lombardo in vacanza a Roseto degli Abruzzi. L'uomo è ricoverato nell'ospedale di Teramo. La famiglia è in quarantena. La positività è stata riscontrata dal laboratorio dell'ospedale di Pescara. Ora si attende la conferma dallo Spallanzani di Roma.

Il paziente, residente nella bassa Brianza, era arrivato con la famiglia per trascorrere qualche giorno nella sua abitazione di villeggiatura. Al presentarsi dei primi sintomi della malattia, ieri è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test, risultato positivo.

Ultimo aggiornamento: 07:54

