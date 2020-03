Coronavirus, in Puglia 9.362 rientrati da Nord si autodenunciano Emiliano: «Dimostrano grande senso di responsabilità»

Sono già 9362 i pugliesi rientrati nella regione negli ultimi giorni e che hanno provveduto a segnalare il loro arrivo alle autorità sanitarie regionali. Lo ha comunicato il governatore Michele Emiliano, lodando «il senso di responsabilità dimostrato dai pugliesi in queste ore».



All'indomani del varo del Dpcm (datato 8 marzo) che ha esteso la zona rossa a tutta la Lombardia e a 11 province del Nord Italia, chiudendo le aree focolaio del coronavirus, migliaia di persone si sono riversate in massa nelle stazioni e alle fermate dei bus diretti a Sud, costringendo i governatori del Mezzogiorno a emanare ordinanze contingibili e urgenti per obbligare tutti alla quarantena. Un provvedimento simile è stato adottato anche in Puglia, la notte fra sabato 7 e domenica 8 marzo. A firmarlo, proprio Emiliano che ha contestualmente lanciato un appello ai pugliesi: «Restate al Nord, proteggete i vostri cari».



Nel frattempo, i Comuni e le forze di Polizia hanno predisposto servizi informativi alle stazioni ferroviarie, dei bus e agli aeroporti con controlli su tutti coloro sono rientrati e rientrano da Nord. Ultimo aggiornamento: 11:14