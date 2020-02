Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi rientra dalla Cina. Conte: «Niente panico»

Coronavirus, tre casi in Lombardia: grave un italiano, positivi la moglie incinta e un amico. Conte: «No a panico»​

per tutte le persone che abbiano avuto un «contatto» con i tre pazienti certificati positivi al coronavirus che provoca la Covid 19 e la «sorveglianza attiva» per tutte le persone che siano state nelle «aree a rischio» nelle ultime due settimane.con un caso risultato positivo e la vigilanza con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio - la Cina in primis - negli ultimi 14 giorni, con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali.a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. «Adesso - afferma Conte - c'è questa questione che ci occupa i pensieri. Si è appena riunito il Comitato tecnico-scientifico istituito dal ministro della Salute Roberto Speranza. Abbiamo certificato questi tre nuovi casi di coronavirus nel Lodigiano». «Il ministro - prosegue - ha appena adottato, credo sia stata resa pubblica poco fa, una nuova ordinanza, che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria per tutte le persone che sono venute a contatto con questi pazienti certificati positivi».