Coronavirus, Raggi ai 23mila dipendenti capitolini: «Lavorate da casa o prendete le ferie»

Emergenza coronavirus a Roma: vengono attivate oggi, sino al 20 marzo, procedure straordinarie per agevolare la possibilità per tutti i dipendenti del comune capitolino di accedere a modalità di lavoro agile. Un invito dunque ai 23mila dipendenti capitolini di rimanere a casa e di lavorare così a distanza. Il provvedimento riguarda l'amministrazione centrale, ma anche i quindici municipi periferici della Capitale. Non solo: sulla carta l'ordinanza interesserà, al netto della presenza su strada che rimane comunque obbligatoria per garantire il servizio pubblico, anche i vigili urbani. E poi c'è anche il personale delle scuole di competenza comunale.

Il tutto lo prevede una circolare inviata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane a tutte le strutture di Roma Capitale. I responsabili di ogni struttura dovranno autorizzare le richieste di attivare il lavoro agile da parte dei dipendenti, garantendo la continuità di tutti i servizi pubblici essenziali.



«Abbiamo adottato misure straordinarie per fronteggiare una situazione straordinaria. Creiamo quindi tutte le migliori condizioni affinché i nostri dipendenti possano usufruire del lavoro agile, limitando così gli spostamenti», sottolinea la sindaca Virginia Raggi

Allo stesso tempo si invitano tutti i dipendenti a usufruire delle ferie arretrate risalenti allo scorso anno. Verranno comunque organizzate le turnazioni in modo da garantire il corretto funzionamento degli uffici.

«Abbiamo messo a punto un dispositivo che consente a tutte le strutture di estendere il lavoro agile, senza alterare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. Chiediamo uno sforzo organizzativo in una fase così complessa», spiega l’Assessore al Personale Antonio De Santis.

Spiega l'assessore al Personale su Facebook: «Abbiamo chiesto a tutti i dirigenti delle strutture di Roma Capitale di attivare oggi, sino al 21 marzo, procedure straordinarie per agevolare la possibilità di accedere a modalità di lavoro agile per tutti i dipendenti capitolini. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti e i margini a nostra disposizione per incentivare questa modalità tramite misure di carattere straordinario. Tutti i dipendenti sono inoltre invitati a usufruire delle ferie arretrate risalenti allo scorso anno. Verranno comunque organizzate le turnazioni in modo da garantire la corretta erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali».

Conclude De Santis: «Vengono create tutte le migliori condizioni affinché i nostri dipendenti possano limitare gli spostamenti. Ringrazio tutti i lavoratori di Roma Capitale che, in questa fase così delicata e complessa, stanno dimostrando coesione, spirito di squadra e senso di responsabilità».



Ultimo aggiornamento: 16:25

