Riccione, ragazza positiva: 40 in isolamento. Paura per la serata in discoteca

Una 17enne di Modena è risultata positiva al coronavirus mentre si trovava in vacanza con alcuni amici a Riccione. La giovane era arrivata in Riviera all'inizio della scorsa settimana e nei giorni successivi aveva accusato forti dolori alle orecchie, così le è stato eseguito un tampone all'Ospedale Infermi di Rimini. Una volta riscontrata l'infezione, le Ausl di Modena e della Romagna hanno fatto scattare l'indagine epidemiologica e così quaranta giovani sono finiti in isolamento.

Due ragazzi che si trovavano in vacanza con la 17enne sono risultati positivi al Sars-Cov-2. La compagnia della ragazza aveva trascorso quei giorni in spiaggia e passato una serata in una nota discoteca di Misano Adriatico dove di recente sono stati registrati assembramenti. L'Ausl afferma che la situazione è «sotto controllo».

