Coronavirus, ricoverato per polmonite il sindaco di Latina Damiano Coletta

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è ricoverato all'ospedale "Santa Maria Goretti" per polmonite. Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid 19 prima al tampone rapido, poi al molecolare «sto bene e continuo a lavorare da casa» - aveva detto.

La situazione, però, si è aggravata in queste ore e i suoi colleghi (è medico anche lui) hanno deciso per il ricovero, in modo di somministrare la terapia antivirale. Le condizioni del primo cittadino sono comunque buone.

In una nota diffusa dal Comune è lo stesso sindaco a spiegare la situazione: «Oggi mi sono sottoposto a tac polmonare ed è stata evidenziata una polmonite in fase iniziale. Quindi, su indicazione dei sanitari del Goretti e dopo un consulto con la dottoressa Miriam Lichtner, Responsabile del reparto di Malattie Infettive, si è deciso per un ricovero prudenziale per consentire di effettuare una terapia antivirale che può essere somministrata solo in ambiente ospedaliero. In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri e a coloro che mi hanno manifestato vicinanza va il mio più sentito ringraziamento. Colgo l’occasione per rassicurare tutti: tornerò presto a casa».

