Coronavirus, 9 positivi a Fiumicino. Allo Spallanzani 42 pazienti contagiati, due in terapia intensiva

Pubblicato il bollettino quotidiano dell'Istituto nazionale per le malattie infettive, "Lazzaro Spallanzani" di Roma, sulla situazione dei contagi da coronavirus. Oggi, domenica 9 agosto 2020, sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 54 pazienti. Di questi, 42 sono positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2, 12 sottoposti ad indagini. Due pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 576. È quanto emerge dal bollettino di oggi dello Spallanzani.

Sono nove i positivi nel comune di Fiumicino, uno in più rispetto a due giorni fa. Diciannove le persone in sorveglianza attiva. Lo rende noto il sindaco Esterino Montino dopo gli ultimi aggiornamenti della Asl Rm3 riguardo i casi di coronavirus a Fiumicino.«E' la dimostrazione che non dobbiamo pensare che tutto sia risolto e che possiamo ignorare le regole base per la prevenzione del contagio - conclude Montino - Il virus c'è ancora e dobbiamo evitare di tornare ai numeri di marzo e aprile scorsi. E' necessario che tutti indossiamo la mascherina nei luoghi chiusi, ma anche all'aperto se non si può mantenere la distanza di sicurezza, che ci laviamo e disinfettiamo spesso le mani e che rispettiamo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. La spensieratezza dell'estate e delle ferie non ci faccia abbassare la guardia».



