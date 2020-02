Coronavirus, caso sospetto a Fiumicino: è una donna al rientro da Bergamo, atteso ultimo test

Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsarebbe arrivato anche nella provincia di. Una donna di, che di recente aveva viaggiato in provincia di Bergamo , è un caso sospetto per il quale si attende l'esito del test. Ricoverata alloper tutti gli approfondimenti legati alla Sars-CoV-2. Tutte le persone con le quali ha avuto dei contatti sono già state poste in isolamento.Il fatto che la positività - se confermata - arrivi dopo un viaggio in Lombardia fa pensare che questo caso, sempre se confermato, non sia collegabile alla presenza di un focolaio nel